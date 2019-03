Brez gotovine na bencinsko črpalko

Na Danskem razmišljajo, da bi bencinske črpalke in manjše trgovine lahko postale mesto za plačevanje izključno s plačilno kartico. S tem bi dodatno zaščitili trgovce pred morebitnimi napadi roparjev.

Danske oblasti želijo dodatno zaščititi manjša podjetja kot so bencinske črpalke, trgovine z oblačili in ostale prodajalne, ki so odprte tudi v nočnih urah, pred morebitnimi nepridipravi. Z novim zakonom bi jim dali pri poslovanju na izbiro običajno – gotovinsko in brezgotovinsko plačevanje, ali pa izključno brezgotovinsko.



»Vedno manj ljudi uporablja gotovino kot plačilno sredstvo in razmišljati moramo, kako bi brezgotovinsko plačevanje še bolj približali ljudem – prodajalcem in kupcem,« je prepričan Rasmus Jarlov, danski gospodarski minister, ki je še poudaril, da s tem nikogar ne silijo, da ne bi uporabljal gotovine, verjame le, da je tako le bolj varno, piše danski The Local.



Leta 2017 je vlada že v javnost dala pobudo, naj se (pri)javijo tiste trgovine, bencinske črpalke in ostale dežurne trgovine, ki želijo med 22.00 in 6.00 »preklopiti« izključno na brezgotovinsko poslovanje, da ne bi bile tako lahko tarče za roparje in ostale nepridiprave.



Predlogu zakona nasprotuje danska Zveza potrošnikov, ki je opozorila na skupine, ki plačilnih kartic nimajo. Med njimi so mladi, invalidi, ljudje z dna družbene lestvice, ki bi bili zaradi takega zakona v podrejenem položaju.