30. obletnica interneta, njegov izumitelj pa popolnoma razočaran

Tim Berners-Lee je 30 let nazaj »izumil« internet. Na poseben jubilej ga povsem spljuval. Pravi, da ne služi več dobremu namenu, saj je nefunkcionalen, poln oglasov in služi le še perverznim iniciativam.

Sredi marca 1989 se je rodil internet. Njegov izumitelj, britanski informatik in znanstvenik, Tim Berners-Lee pa je v odprtem pismu zapisal, da World Wide Web ni več to, kar je bil. V treh desetletjih je internet pridobil tri vrste »nefunkcionalnosti«, ki ga vozijo v pogubo.



Zlonamerno vedenje uporabnikov: sponzorirane objave, plačljive vsebine, hekanje, spletno nadlegovanje; vlade bi morale vzpostaviti nove regulacije za digitalno dobo, trgi morajo ostati konkurenčni, odprti in tudi inovativni.



Drugo težavo vidi v tehnoloških velikanih, ki skorajda posedujejo spletno okolje. Google, Facebook in Twitter ne le, da služijo ogromno denarja na račun uporabnikov, ampak tudi izkoriščajo njihove osebne podatke. »Podjetja morajo začeti delati bolj etično in ne le hlastati za dobičkom. Pri tem naj upoštevajo človekove pravice, demokracijo, javno dobro.«



Internet je postal nova oblika foruma in različne razprave, polarizacije, prepiri in sovražen govor imajo mnogo negativnih posledic na pojem zdrave komunikacije med ljudmi.



Že lansko leto je oče interneta spisal dokument Internetna pogodba, v kateri je podal nekaj ključnih poudarkov in usmeritev za uporabo interneta. Pogodbo je podpisalo precej politikov, podjetij in soustvarjalcev spletnih vsebin, med drugim tudi Facebook, Google in Microsoft, a Berners-Lee zaenkrat še ne vidi kakšnih očitnih sprememb.



»Če bomo nehali delati na bolj etičnem internetnem okolju, nas internet ne bo pokvaril, ampak bomo mi pokvarili internet. Borba za splet je ena najpomembnejših borb v našem času,« zaključi človek, ki je točno 30 let nazaj zasnoval svetovni splet, izumil protokol HTTP in postavil prvi spletni strežnik.