Pravila kakovostnih sodobnih team buildingov

Ni vsak team building pametna naložba. Obrestovalo se vam bo le kakovostno in premišljeno pripravljeno doživetje za vaš kolektiv.

Prepričanje, da so team buildingi potrebni in učinkoviti, je splošno razširjeno. A tako kot se spreminja poslovno okolje, se razvijajo tudi team buildingi. Kar je veljalo za pravo izbiro pred na primer desetimi ali manj leti, danes gotovo ne velja več. Zato preden izberete ponudnika, ki bo pripravil team building za vaš kolektiv, spoznajte sodobne trende in pravila kakovostnih team buildingov.

Pravilo št. 1: zamenjajte okolje

Kakovosten team building ima za cilj vaše sodelavce sprostiti, jih navdušiti in povezati zlasti na osebnem nivoju. To boste težko dosegli v svojem poslovnem okolju, saj bodo ljudje dogajanje povezovali s službenim vsakdanom. Team building obvezno izvedite izven vaše poslovne stavbe, še bolje: zapeljite se na povsem novo lokacijo. Sodelavce povabite tja, kjer se bodo počutili dobro, v okolje, ki jih ne bo spominjalo na službo.

Pravilo št. 2: največ 20 – 25 oseb na enem team buildingu

Skupinskega duha boste težko učvrstili v zelo velikih skupinah. To seveda ne pomeni, da večja podjetja ne smejo imeti team buildingov, ampak to, da raje organizirajte team building za posamezne oddelke. Če ste manjši kolektiv, teh težav ni. Ne pozabite: skupina se bo kot team povezala le, če ne bo prevelika. Optimalno število je do 15 udeležencev.

Pravilo št. 3: ne počnite ves čas vsi vsega

Team building naj bo zgrajen iz različnih aktivnosti. Večina od njih bo seveda namenjena vsem udeležencem. Modro pa je, da na določeni točki udeležence razdelite na manjše skupine (na približno 5 oseb) in vsaki od teh skupin določite svoj izziv. Zakaj? Zato, ker ne želite, da je na vašem team buildingu resnično aktivnih le par posameznikov, ostali pa so zgolj (cinični) pasivni opazovalci. V manjših skupin(ic)ah se ustvari drugačna skupinska dinamika; tu ni prostora za pasivneže, člani se tesneje povežejo in bolj osebno spoznajo. Ko se skupine spet združijo, pa je še zabavneje! Veliko si imajo povedati, saj so doživeli različne izkušnje.

Karra

Pravilo št. 4: sprostiti in razveseliti, ne pa zaostrovati in tekmovati

Ne razmišljate več (le) o paintballu ali bungee jumpingu? Pravilno, kajti sodobni team buildingi gredo naprej. V program vključite izvirna doživetja, ki bodo vaše sodelavce sprostila in razveselila. Namesto tekmovalnosti ali adrenalinskih podvigov se raje odločite za izvirne, povezovalne in ustvarjalne dejavnosti. Vaši sodelavci naj uživajo v nečem novem in – prvinskem. Hitenja, tekmovalnosti in napetosti imajo dovolj že v svojem službenem okolju. Povedano drugače: “pocartajte” jih!

Pravilo št. 5: igrivost in igrifikacija

V sodobnih poslovnih okoljih je igrivost čedalje bolj spoštovan način učenja in medsebojnega spoznavanja. Ne le otroci, tudi odrasli se skozi igro veliko hitreje sprostijo, odprejo in povežejo. Sobe pobega in lovi za zakladom so zato izredno priljubljene oblike team buildinga, kjer si sodelavci prizadevajo za skupni cilj, se pa tudi odlično zabavajo in na povsem nov način medsebojno spoznavajo.

Lovov za zakladom v Sloveniji ni veliko, sob pobegov (escape room) pa je kar nekaj. Preverite, ali izbirate resnično izvirne igre in če se te odvijajo v okolju, kjer želite izvesti vaš team building. Najbolje je izbrati ponudnika, ki vam bo pripravil celotno doživetje (vključno z npr. kupinaričnimi razvajanji in ostalimi aktivnostmi), ne le tovrstnih iger.

Pravilo št. 6: s ponudnikom team buildinov se najprej temeljito pogovorite

Ne zaupajte le oglasu. S ponudnikom team buildinga se obvezno predhodno pogovorite. Že v kakovostnem telefonskem pogovoru boste kaj hitro odkrili, če trži le vnaprej pripravljene “serijske pakete” ali pa se vam je pripravljen resnično posvetiti. Če imate možnost, izberite ponudnika, ki bo pripravil program natanko po vaši meri.

Kako kakovosten bo program team buildinga, pa je seveda odvisno tudi od vas. Ponudite čim več konkretnih podatkov: kakšne so specifike vašega kolektiva, demografske in ostale lastnosti vaših sodelavcev, kaj ste že počeli, česa ne želite. In nikar ne zamolčite podatka o denarju in času, ki ga načrtujete v to dogajanje vložiti. Saj se strinjate, kajne: vaš cilj je čim hitreje priti do odlične ponudbe, ki vam bo ustrezala tako po vsebinski kot po finančni plati. Ne potrebujete desetih slabih ponudb, temveč eno resnično kakovostno, za katero je zaupanja vreden organizator.

Karra

Izvirni, sodobni team buildingi na Krasu

Kras je odlična lokacija za odmik od vsakdanjega delovnega okolja in primik k sodelavcem. Čeprav je odlično infrastrukturno povezan, le 45 minut stran iz Ljubljane, je poseben in odmaknjen. Z letošnjim letom Karra na Krasu ponuja izvirne, sodobne team buildinge. Vanje vključuje različne vsebine, tudi sobe pobega in lov za zakladom ter raznolika avtentična doživetja s kraškimi ustvarjalci. Organizira tudi strokovna predavanja/delavnice, kulinarična doživetja in namestitev.

Privoščite svojim sodelavcem pristno, izvirno in navdihujoče kraško doživetje

Pri Karri so temeljito proučili sodobne smernice kakovostnih team buildingov. V navdihujočem kraškem okolju, ki je te dni najlepše, kreirajo team buildinge natančno po meri vsakega posameznega podjetja. Sporočite jim, kakšne so lastnostih vašega kolektiva, koliko denarja in časa imate na voljo in pripravili vam bodo ekskluzivni predlog team buildinga natančno za vaše podjetje ali oddelek.

