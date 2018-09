Znanje je gibalo razvoja podjetij

Zaposleni so pomemben kapital podjetja in s tem tudi ključni gradnik uspešnega poslovanja. Delodajalci, ki vsakodnevno vlagajo v znanje in usposabljanje na delovnem mestu, imajo na trgu veliko prednost.

V času, ko je tok informacij in sprememb na trgu izredno hiter, je potreben tudi hiter odziv podjetij. Prav zato je pomembno, da delodajalci aktivno vlagajo v znanje in napredek zaposlenih, ki tako pridobijo visoko raven strokovnosti in sposobnosti spoprijeti se z delovnimi izzivi.

Mednarodne izkušnje bogatijo

Podjetje HOFER in s tem tudi HOFER Slovenija je del mednarodne družine ALDI, ki ima na globalni ravni trenutno več kot 120.000 zaposlenih v 11 državah na štirih celinah. Za ambiciozne zaposlene, ki si tega želijo, so na voljo tudi številne mednarodne priložnosti. Te okrepijo zavedanje o raznolikosti, doprinesejo k osebnostni rasti in so pomemben del uspešnega razvoja podjetja.

Peter Osojnik, direktor centralne nabave podjetja HOFER v Sloveniji, je mednarodno izmenjavo najprej izkusil kot področni vodja prodaje v Avstriji, nato pa je tri leta deloval tudi kot področni vodja nabave v podjetju ALDI v Čikagu: »Za tri leta sem se z družino preselil tja in moram reči, da je bila to zame odlična izkušnja s kariernega vidika. Delal sem namreč v skoraj največjem delu podjetja, saj ima ALDI v ZDA okrog 1800 poslovalnic.« Izpostavlja odličen sistem šolanja novozaposlenih – »learning by doing« – in dodaja: »Všeč mi je, da smo mednarodno podjetje, tako da imam vedno vpogled v najboljše prakse v trgovski panogi po vsem svetu.«

Ker je HOFER Slovenija del mednarodne poslovne skupine ALDI SÜD, se sodelavcem največja priložnost za razvoj kariere zunaj meja države ponuja predvsem v Avstriji, Veliki Britaniji, Švici, Avstraliji, ZDA ter na Irskem in Madžarskem.

Vlaganje v znanje se splača

Sabina Frim, strokovna sodelavka v oddelku HR, poudari pomen vlaganja v znanje: »Poleg drugih bonitet, ki jih zaposlenim omogočamo v podjetju HOFER, izvajamo tudi izobraževanja, delavnice in seminarje v sklopu HOFER AKADEMIJE. Izobraževanja so primerna za različna področja – tako za prodajalce kot za sodelavce v upravi in v logističnem centru, kar pomeni, da se jih lahko udeležimo vsi.«

Promocijsko gradivo

Z izobraževanjem do napredka

Izobraževanja in nadaljnja usposabljanja v okviru HOFER AKADEMIJE so standardizirana za celotno podjetje in že od začetka poskrbijo za kar najboljši razvoj sposobnosti in nadgrajevanje znanja zaposlenih. Vključujejo programe in seminarje, oblikovane po meri podjetja za posamezno ciljno skupino, in se osredotočajo na strokovne, osebnostne in vodstvene kompetence.

DUALNI MASTER ŠTUDIJ​ je namenjen diplomantom in poteka na priznani poslovni šoli ESB Business School v sklopu nemške univerze v Reutlingenu. Poseben študijski program prepleta teoretična znanja in praktične veščine ter tako prihodnje regionalne vodje prodaje pri podjetju HOFER pripravi na izzive, s katerimi se bodo srečevali pri delu.

Zaposlenim prisluhne in nagradi dobre ideje. HOFER redno izvaja ankete med zaposlenimi in na podlagi rezultatov uvaja izboljšave. Uvedli so tudi sistem podajanja predlogov zaposlenih Ideja z@HOFER, ki lahko s svojimi zamislimi prispevajo k napredku in rasti podjetja.

Promocijsko gradivo

HOFER v Sloveniji šteje že več kot 1800 zaposlenih na različnih delovnih mestih na področjih prodaje, logistike in uprave. Ugodnosti za zaposlene in prosta delovna mesta preverite na karierni spletni strani kariera.hofer.si.