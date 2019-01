V letu 2019 nas čaka indijansko poletje

Časopis je obsesija, brez katere marsikdo ne more živeti, je v enem izmed intervjujev dejal nekdanji glavni urednik in predsednik uprave Dela Jure Apih. Sodeč po neverjetnem odzivu povabljenih na praznovanje 60-letnice Dela, na katero smo se takoj po zaključku redakcije v sredo zvečer odpravili tudi novinarji Sveta kapitala, njegove besede držijo.

Več kot tisoč potrditev prihodov je v hiši pri organizaciji dogodka povzročilo sladko težavo, saj smo morali tik pred zdajci v Cankarjevem domu namesto ene dvorane za naše goste najeti kar tri. Vznemirjenje in veselje sta bili neizmerni, sploh zato, ker nas je vaša pozornost, spoštovani bralci, poslovni partnerji in sogovorniki, navdala z upanjem, da časnikom vendarle ne preti konec. Časopis je navsezadnje vaša/naša dnevna soba, kjer se želimo vsi, gostitelji in gostje, počutiti udobno, prijetno in domače. A dejstvo je, da smo za dobre zgodbe odgovorni vsi. Vsi smo soustvarjalci, vsi smo na isti barki.

Z objav na Kitajskem še ni razbrati resnejših svaril, da prihaja kriza, zato je vsaj še nekaj mesecev v naši regiji strah pred krizo odveč in upanje na indijansko poletje v obdobju gospodarske rasti zelo na mestu.

Tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek. Ta je na nedavni okrogli mizi Inštituta za strateške rešitve z naslovom Ali bo tokrat res vse drugače (ta se je nanašala na vprašanje prihajajoče morebitne krize) odgovoril, da »se zavzema za čim manjšo odvisnost od razmer na mednarodnih trgih in za urgentno reševanje pomanjkljivosti, ki dušijo domači gospodarski razvoj«, pri čemer je poudaril tudi nezanemarljiv pomen in vpliv medijev. To se je slišalo skoraj kot nov slogan Dela »vedeti več pomeni imeti moč«. Počivalšek je namreč osebno (in ne kot minister) podprl znižanje DDV za tiskane in ničelno stopnjo za digitalne medije, a le, če bomo novinarji svojo pozornost posvečali pozitivnejšim zgodbam.

Na primer takšnim, kot jo je povedal dr. Jure Stojan, ko je dejal, da »iz objav v državi drugega bojevnika v trgovinski vojni, tj. kitajskih podjetij, še ni razbrati resnejših svaril, da prihaja kriza, zato je vsaj še nekaj mesecev v naši regiji strah pred krizo odveč in upanje na indijansko poletje v obdobju gospodarske rasti zelo na mestu«. In morda je res v tem hipu optimizem najboljše orožje proti krizi. Navsezadnje nas tega uči narava, v kateri, denimo, volkovi, kot lahko preberete v knjigi Modrost volkov, nikdar ne obupajo, empatično skrbijo za vse člane tropa in kar je v času resnih geopolitičnih napetosti in tveganj, ki je ne moremo in ne smemo prezreti, za nas ključno: nikoli se ne prenehajo igrati – tudi v nevarnosti ne … Torej, pogum velja in kmalu prihaja tudi čas, ko bomo lahko (spet) preverili, ali še velja stari rek »sreča je na strani pogumnih«...

Petra Kovič, urednica poslovnega časnika Svet kapitala