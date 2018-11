Kriptojesen

Mnoge še vedno srbijo evri, ki so jih med kriptoevforijo zaslužili sosedje in znanci.

»Na pošti me čaka paket dronov, vreden 300 evrov. Zanima me, ali naj ga odkupim? Kako naj vem, da mi ne bodo samo pobrali denarja?« je iz telefonske slušalke, ki mi jo je podala začudena sodelavka, spraševala, po glasu sodeč, starejša gospa. »Drone, gospa?« sem nejeverno razmišljal, kaj neki bo počela z daljinsko vodenimi zrakoplovi. »Ne, ne, T-T, tron. To je digitalna valuta,« je pojasnila in me do konca nekaj minut trajajočega pogovora izprašala o investicijskih priložnostih vlaganja v bitcoin, ki da »se zdi 'švoh', nenehno pada«, in nekatere druge kriptovalute.



Kljub temu, da so kriptoborze že nekaj časa v rdečih številkah, nekatere stvari torej ostajajo enake. Ljudje še naprej iščejo načine, kako bi na lahek način zaslužili nekaj dodatnega denarja. Še vedno jih srbijo evri, ki so jih med kriptoevforijo zaslužili sosedje in znanci. In nekateri to s pridom izkoriščajo. Zdaj očitno tudi prek pošte. Obstaja še kaj bolj absurdnega kot pošiljanje kriptovalut prek fizične pošte?



Ne bom sodil, kakšna valuta je tron, niti ne nameravam špekulirati, ali se v paketu za gospo sploh skrivajo kuponi s kodami za prevzem kriptopremoženja. Toda opisani način novačenja novih vlagateljev je gotovo zelo nenavaden. A za kako dolgo?

Smo novembra in zdi se, da je pomlad za kritposvet še daleč.



Denar že nekaj mesecev odteka s trga kriptovalut. Nejc Kodrič je ob prodaji borze Bitstamp dejal, da je obseg prometa letos nižji za 70 odstotkov. Vlagatelji zapuščajo trg, na katerem so pred kratkim jezdili val rastočih cen kriptovalut. Novih vlagateljev ni. Startupi, ki iščejo denar z izdajo svojih žetonov in kovancev, so vse manj uspešni. Septembra je ciljne zneske zbralo le dva odstotka projektov ICO, 59 odstotkov jih ni zbralo niti dolarja. Če so vlagatelji v projekte ICO še marca vložili rekordnih 1,7 milijarde dolarjev, se je ta znesek do septembra znižal za več kot petkrat.

Številni tiho nadaljujejo svoje delo, nekateri kujejo nove prevare, vsi pa čakajo na boljše čase, spomin na katere je od marca postavljen sredi krožišča v Kranju. A smo novembra in zdi se, da je pomlad za kritposvet še daleč.