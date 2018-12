Norvežani izdelujejo snežni top prihodnosti

Smučarska središča ogrožajo podnebne spremembe, h katerim z umetnim zasneževanjem prispevajo tudi sama.

Za pretvorbo vode v sneg so namreč potrebne ogromne količine energije. Norveški znanstveniki z univerze za znanost in tehnologijo, in Sintef (največji skandinavski neodvisni raziskovalni inštitut) so prepričani, da lahko priskočijo na pomoč in tako rešijo smuko ter okolje. Izdelujejo zasneževalno napravo, ki lahko ustvarja sneg pri temperaturah nad ničlo, menda celo trajnostno. Tako zatrjuje Trygve Eikevik, profesor za energijo in inženirske procese na NTNU.

Snežna naprava naj bi delovala kot hladilnik – velika toplotna črpalka bo hladila vodo v hladilniku in brizgala sneg. Ob tem se bo sproščalo ogromno toplote, ki jo bodo zajemali in uporabljali za ogrevanje bližnjih stavb. Vsaka snežna naprava bi lahko na dan ustvarila 200 kubičnih metrov snega in zagotovila toploto za 50 do 100 domov, so lani poročali tuji mediji.

