Bodo pametni telefoni sploh kdaj izgubili primat na trgu elektronskih naprav?

Na trgu je poplava pametnih naprav. A katere so prodajni hit in katere lahko premešajo karte na trgu elektronskih naprav?

Morda je res, da so minili časi, ko je velik del svetovnih potrošnikov hlepel po novih modelih pametnih telefonov. Iphone 8 je različica Applovega telefona, ki stilsko že tri leta ni bil spremenjen, zgolj z izboljšanim drobovjem in fotoaparatom se lahko pohvali najnovejši samsung S9, nič kaj bistveno drugače ni z drugimi podobnimi napravami. Trg pametnih telefonov je lani končal svoj strmi vzpon. V zadnjem četrtletju lani je bilo prodanih kar devet odstotkov manj pametnih telefonov kot leto pred tem, kažejo podatki analitske hiše Canalys. V prvem četrtletju letos so postali konservativnejši celo kitajski potrošniki, ki so v preteklosti z velikim veseljem razkazovali svoje na novo razvite potrošniške mišice.

Kljub negativnim trendom rasti na trgu pametnih telefonov je jasno, da so ti še vedno največjih hit na trgu elektronskih naprav. Z njihovimi podatki o prodaji se ne more kosati nobena druga kategorija elektronskih naprav. Samo lani je bilo po podatkih družbe IDC globalno prodanih 1,47 milijarde pametnih telefonov – nov telefon si je nekoliko karikirano omislil vsak peti Zemljan. Samo pametnih telefonov iphone, zaradi katerih je Apple pravzaprav postal največja družba na svetovnih borzah, je bilo do zdaj prodanih že več kot 1,3 milijarde. Samsung, ki si zdaj odmerja največji delež na trgu pametnih telefonov, je s precej večjim naborom različnih modelov, tudi cenovno precej dostopnejših, prepričal že skoraj dve milijardi kupcev in se bo čez nekaj let verjetno začel po številu prodanih enot kosati z najbolj prodajano knjigo vseh časov. Biblija je bila prodana v več kot pet milijardah izvodov, pravijo v Guinnessovi knjigi svetovnih rekordov.

Tehnološki razvoj, posebno interneta stvari, bo premešal karte na trgu elektronskih naprav, ki mu še vedno vladajo pametni telefoni.

Leta 2007, ko je Apple predstavil prvi telefon z za takrat velikim zaslonom na dotik, je elektronski svet začela pretresati revolucija. Do takrat najbolje prodajani izdelki so se počasi začeli umikati pametnim telefonom, ki so z vse zmogljivejšimi procesorji, vse boljšimi zasloni in fotoaparati začeli združevati vse večji nabor funkcij. Na marsikaterem področju so prehiteli naprave, ki so bile specializirane samo za določeno področje. Izraz tega je dogajanje na trgu. V desetih letih do konca leta 2016 se je obseg prodanih telefonov povečal za več kot desetkrat. Sočasno pa so začele veneti nekatere panoge. Digitalni fotoaparati so bili še leta 2010 vroča roba v spletnih in fizičnih trgovinah. V svetu jih je bilo prodanih 121,5 milijona, lani pa se je števec ustavil pri 25 milijonih – prodaja se je v osmih letih zmanjšala za skoraj petkrat. Garmin in drugi specializirani ponudniki navigacijskih naprav, ki so bile nekoč nepogrešljivo orodje za načrtovanje in spremljanje poti, so, denimo, v ZDA v desetih letih utrpeli 80-odstotni padec prodaje, predvajalniki glasbe pa skoraj 90-odstotnega.

Svež veter na trgu elektronskih naprav

Prevlada pametnih telefonov bi se v prihodnje vendarle utegnila nekoliko skrhati. Pospešena digitalizacija, računalništvo v oblaku, internet stvari in navidezna oziroma obogatena resničnost bodo spodbudili povpraševanje po napravah, ki jih uporabniki nosijo na roki, glavi ali drugod na telesu, ocenjujejo v družbi Gartner. Prodaja pametnih ur naj bi se do leta 2021 podvojila na 80,1 milijona enot, brezžičnih slušalk pa celo s 150 na 206 milijonov. Prav tako se bo povečala prodaja zaslonov, ki si jih uporabniki poveznejo čez glavo. V petih letih se bo potrojila na več kot 67 milijonov. Z nekaterimi drugimi napravami, kot so pripomočki za zaznavanje telesne aktivnosti, naj bi bilo leta 2021 v svetu prodanih že več kot pol milijarde pametnih naprav, skoraj 200 milijonov več kot danes.

Na trgu se bodo prav tako še več let zadržali prenosniki, tablični računalniki in televizijski sprejemniki, vendar ne bodo zaznavali visoke rasti prodaje. Podobna je tudi usoda igralnih konzol, ki od časa do časa vendarle še obudijo spomin na leta, ko so bile stalnica na policah pod televizijskimi sprejemniki. Kako priljubljene so bile nekoč, dokazuje Sonyjev playstation, najuspešnejša konzola vseh časov z več kot 400 milijoni prodanih enot, če upoštevamo vse štiri različice.

Gea Verdeber: Elektronika je med najpogosteje izbranimi kategorijami pri nakupovanju na spletu. V Sloveniji je kar 33 odstotkov kupcev pri svojem zadnjem nakupu izbralo izdelek s področja elektronike.

Spoštovanja vredne prodajne številke pa sta v preteklosti dosegli tudi konzoli Nintendo Wii s 100 milijoni prodanih enot in Nintendo DS, ki jo je v roke dobilo več kot 150 milijonov kupcev. Prav japonski proizvajalec elektronskih naprav je lani spet obudil trg igralnih konzol. Skozi velika vrata se je na trg vrnil nekoliko pomanjšan super nintendo (SNES), ki je v treh mesecih dobil štiri milijone novih lastnikov. Še precej uspešnejša je igralna konzola Nintendo Switch, ki se v nekaj trenutkih transformira iz domače konzole, priklopljene na televizijski zaslon, v mobilno ročno konzolo s 6,2-palčnim zaslonom. Lani je bilo prodanih okoli 15 milijonov enot.

Nintendo Switch se je uvrstil na večino lestvic najbolj zaželenih elektronskih naprav, katerih sestava je močno odvisna od mode tistega leta. Guardian je Ninendo Switch uvrstil na drugo mesto med najboljšimi elektronskimi pripomočki (»gadgeti«) leta 2017. Na prvem mestu je robot Jimu Astrobot Kit, ki ga proizvaja japonsko podjetje Ubtech. V peterico se uvrščajo še napredni Sonyjev projektor z zaslonom na dotik, in zelo tradicionalna Panasonicov fotoaparat Lumix GH5 in slušalke Oppo PM-3, ki nimajo bluetooth zmogljivosti.

Kaj radi kupujemo Slovenci

Po odgovore smo se odpravili v podjetje Ceneje, ki v sodelovanju z Valiconom vsako leto izvede raziskavo Shopper's Mind Slovenija, v katero je vključenih več kot 4000 kupcev. »Elektronika je ena najpogosteje izbranih kategorij pri nakupovanju na spletu. Kar 33 odstotkov kupcev je pri svojem zadnjem nakupu izbralo izdelek s področja elektronike, skoraj petina kupcev je nazadnje kupila oblačila, obutev ali modni dodatek, 15 odstotkov opremo za dom in vrt ter dobra desetina izdelek s področja lepote in zdravja,« je pojasnila Gea Verdeber, strokovnjakinja za marketing v podjetju Ceneje, ki je lastnik vodilne platforma za primerjavo izdelkov in ponudb v regiji Jugovzhodne Evrope – poleg ceneje.si ima v lasti še portale jeftinije.hr, idealno.ba in idealno.rs. Elektronika je po oceni Verdeberjeve gotovo ena najrazvitejših kategorij na spletu, kjer opravlja nakupe glede na raziskavo Shopper's Mind šest od desetih uporabnikov – po podatkih državnega statističnega urada (Surs) naj bi bilo spletnih nakupovalcev več kot 700.000. »Delež nakupov na spletu v primerjavi s fizičnimi trgovinami je relativno velik. Zanimiva praksa, ki združuje fizični in digitalni svet nakupovanja, je tako imenovani showrooming, ko potrošnik obišče fizično trgovino, v kateri si ogleda izdelek, nato pa ga na spletu kupi po nižji ceni,« še poudarja Verdeberjeva.

1,47 milijarde pametnih telefonov je bilo prodanih lani; s tem ostajajo nesporni vladarji v panogi elektronskih naprav.

Podatki Sursa kažejo nekoliko drugačno sliko. Leta 2017 je največ spletnih nakupovalcev, kar 50 odstotkov, poseglo po oblačilih, športni opremi in obutvi. Računalniška oprema se z 22 odstotki uvršča na četrto mesto, na peto pa z 20 odstotki elektronska oprema, med katero se uvrščajo televizijski sprejemniki in mobilni telefoni. Ti bi kotirali verjetno precej više, če ne bi bil glavni prodajni kanal še vedno mobilni operaterji. A v prihodnje se bo tudi to verjetno spremenilo. Če je bilo nekoč z vezavo na obroke kupljenih 85 odstotkov vseh telefonov, je ta delež zdaj bliže 60 odstotkom.

Pametni telefoni bodo z vzponom cenovno ugodnih kitajskih proizvajalcev v prihodnje verjetno postali še bolj priljubljeni med slovenskimi spletnimi nakupovalci. Za iPhone, ki stane več kot tisoč evrov, bodo kupci največkrat privolili v 24-mesečno vezavo, majhno subvencijo mobilnega operaterja in obročno odplačevanje, cenejše telefone pa že zdaj kupujejo tudi na spletu. »Najbolj iskani mobilni telefoni so v cenovnem razredu od 150 do 300 evrov,« je podatke iz raziskave povzela Verdeberjeva. Cene najbolj iskanih modelov prenosnikov znašajo od 300 do 800 evrov, televizijskih sprejemnikov pa od 300 do 600 evrov.