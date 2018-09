Zahodni Balkan ima vsaj štiri prednosti pred Kitajsko

Stojan Petrič, Kolektor Group: Ta kultura nam je bližja. To območje je v primerjavi s Kitajsko bolj konkurenčno in znanje ter tehnologija sta veliko bolj zaščitena kot na Kitajskem.

K temu dodajam še to, da so mladi na Balkanu prav tako seznanjeni z novimi tehnologijami, IT-jem, digitalizacijo kot Slovenci ali tudi zahodni Evropejci.

Tisti, ki so pred leti investirali v to regijo, že žanjejo dobre poslovne rezultate. Do danes so namreč že zgradili infrastrukturo, proizvodnjo, vzpostavili so ustrezno strukturo zaposlenih, ki jih plačujejo manj kot v Sloveniji. To je vsekakor prednost. Opažam, da ta prostor ni več le prostor proizvodnje, temveč tudi prostor industrije, razvoja, novih tehnologij. Tega se zavedajo tudi menedžerji v zahodni Evropi, zato na vzhodnem Balkanu tudi iščejo poslovne priložnosti. To seveda ustvarja večjo konkurenčnost.

Je pa res, da imajo narodi zahodnega Balkana specifično kulturo, ki jo morajo podjetniki spoznati in razumeti. Do neke mere jo resda že poznamo, saj smo nekoč delili skupen družbeno-ekonomsko-političen prostor, a vseeno smo bili Slovenci vselej nekoliko drugačni v komuniciranju in poslovanju. Zahodni Balkan še vedno meni, da se posel lahko izpelje z manjšim naporom, kot je v resnici potreben za dobre rezultate.

Poleg tega pa so nekoliko bolj »sproščeni« pri potrošnji. Pri financah niso tako racionalni ali celo zadržani, kot smo Slovenci. Pri tem bi rad še spomnil, da so bili vedno zelo dobri trgovci, ki pa niso znali poskrbeti le za podjetje, ampak tudi zase. Vedno so znali razliko v ceni, del dodane vrednosti izdelka, s premetenim trgovanjem odškrniti in jo skozi provizijo uporabiti zase. Seveda, če se zasluži na takšen način, in ne s potom in žulji, je potem verjetno res lažje zapraviti.

