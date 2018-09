V Makedoniji do podjetja v treh dneh

V Makedoniji je vse več tujih naložb. Filip van Hool, direktor belgijskega podjetja Van Hool, je že pred leti dejal, da ima Makedonija dober geostrateški položaj, nekje na meji med vzhodom in zahodom. Ima tudi nizke davke, davčne olajšave in razmeroma velik prostotrgovinski prostor.

Na makedonski trg je mogoče vstopiti prek trgovskih zastopnikov, agentov, posrednikov, trgovcev na debelo in drobno, svetujejo na portalu Izvozno okno. Podjetje je tam mogoče ustanoviti brez kapitala, vendar je v enem letu treba vložiti pet tisoč evrov osnovnega kapitala, pri čemer je mogoč tudi stvarni vložek. Ustanoviti je mogoče družbo z neomejeno odgovornostjo, komanditno družbo in komanditno delniško družbo, pri čemer za ustanovitev delniške družbe znaša ustanovitveni kapital 50.000 evrov. Pri družbi z omejeno odgovornostjo je najnižji osnovni kapital 5000 evrov.

Podjetje je mogoče ustanoviti v dveh do treh dneh, saj obstaja sistem »vse na enem mestu«.

V obdobju med januarjem 2003 in marcem 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih tujih neposrednih investicij 8,1 milijarde evrov. Glavna država vlagateljica je Slovenija, sledita pa ji ZDA in Turčija. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delov, je še razbrati iz Izvoznega okna.

Že veste, kako poslovati na Balkanu?

PKZ - partner projekta