Posel v Mehiki? Vprašajte jih o družini, prijateljih.

Finančno podjetje Acrecent Financial, ki ima veliko strank, ki se zanimajo za poslovanje v Mehiki, na spletni strani svetuje tudi, da je dobrodošlo poznati nekaj vljudnostnih fraz, kot so por favor (prosim), gracias (hvala), adios (nasvidenje), discuple (oprostite). Paziti je treba na naslavljanje: vi (usted po špansko) se uporablja za naslavljanje starejših, vodilnih delavcev, sodelavcev in neznancev.

Svetujejo tudi izogibanje uporabi osebnih imen; bolje je naslavljati ljudi gospa, gospod, gospodična in priimek. Mehičani spoštujejo tudi nazive, zato ni nič narobe, če poslovnega partnerja naslovimo po nazivu. Odsvetujejo pošiljanje elektronske pošte – pri sklepanju posla je pomembno, da osebo pokličete, pišejo. In v primeru neodzivnosti vztrajajte, Mehičani bodo namreč redko vrnili klic. Poudarjajo, da Mehičani radi poslujejo s prijatelji; če jim niste simpatični, boste težko sklenili posel. Da bi razvili bodoči poslovni odnos, je treba biti prijazen: »Vprašajte jih o družini, prijateljih, navadah, hobijih,« svetujejo v Acrecent Financial. Kar zadeva korporacijsko kulturo, se posel v državi, ki meji na ZDA, sklepa osebno, ne po telefonu ali elektronskih sporočilih. Sestanki se po navadi začnejo s pogovorom o družini ali vremenu, ob kavi, ki je ni pametno odkloniti. Pomembna je tudi hierarhija – velike odločitve sprejema vodilni menedžment, zato pričakujejo, da se o njih pogovarjajo z ljudmi istega ranga. Pomemben pa je tudi videz – obleka, nakit, hotelska nastanitev, še pišejo.

Milan Paradiz Platovnjak pravi, da je zelo pomembno tudi biti odprt do ljudi in se potruditi čim prej spoznati in razumeti mehiško kulturo, ki se od slovenske precej razlikuje: »Mehiška kultura je kultura 'velikega konteksta', medtem ko je slovenska kultura 'kultura majhnega konteksta', kar je razvidno že iz obsežnosti mehiškega jezika; za vsako slovensko besedo imajo Mehičani vsaj pet besed, vsako z malo drugačnim odtenkom pomena.«

Kot Nemci se tudi Mehičani držijo ure. Pa vendar je treba računati na prometno gnečo. Kljub dogovoru o sestanku ob 9. uri zjutraj se zna zgoditi, da bo oseba zamudila. Za slabih 12 kilometrov poti lahko v avtu prebiješ tudi dve uri in pol, razlagajo sogovorniki.

