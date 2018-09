Nasvet: Kako ne propasti na Balkanu

Aleš Mozetič, ustanovitelj, direktor in solastnik pekovske družbe Don Don, ki je ena od vodilnih pekarn v Srbiji na celotnem območju nekdanje Jugoslavije, ima bogate izkušnje iz prve roke s temi trgi.

Prosili smo ga, naj nam v nekaj točkah svetuje, kako naj slovenski podjetnik prodre na ta območja in se pri tem ne opeče.

❶ Ne poskušajte primerjati novega trga s Slovenijo. Vaša izhodišča in poslovni uspeh iz Slovenije na teh trgih sami po sebi ne pomenijo nič.

❷ Večina slovenskih podjetij je prej ali slej prisiljena v svoja podjetja v teh državah poslati vsaj del svojega menedžerskega kadra. Ne čakajte sami na trenutek, da boste to dojeli iz svojih izkušenj.

❸ Poslovna kultura v teh okoljih ni slabša od naše poslovne kulture, drugačna je. Ljudje niso ne bolj in ne manj pridni kot pri nas, temveč drugače delajo.

❹ Če želite poslovno kulturo svojega podjetja prenesti tudi v svoje podjetje na teh trgih, vam to brez slovenskih kadrov ne bo uspelo.

❺ Upoštevajte, da je na teh trgih veliko mladih in izjemno motiviranih ljudi, identificirajte jih, ukvarjajte se z njimi, dodatno jih izobražujte, takšni ljudje so neprecenljivi za vaše podjetje in domače okolje.

❻ Ne vstopajte na te trge ošabno. Časi, ko so slovenske blagovne znamke uživale poseben status, so minili, konkurenca iz regije in z vseh koncev Evrope je močna in se tudi na teh trgih ne bo nikomur kar sama umikala,

❼ Blagovna znamka je živa stvar, tako kot so ljudje živa bitja. Negujte blagovno znamko na vseh svojih trgih, vlagajte vanjo. Ne ponovite napake preštevilnih slovenskih podjetij, ki so vzvišeno verjela, da bodo južnjaki večno slepo verjeli v naše izdelke.

PKZ - partner projekta