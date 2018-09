Kje v Indiji so priložnosti za slovenska podjetja

Indija je ogromna država in trg, ki se bliskovito razvija. Že zaradi same velikosti ima velik potencial. Kje so naše priložnosti in kdo jih že izkorišča?

Indija je prva destinacija na svetu za tuje neposredne investicije (TNI) in – sodeč po pisanju indijskih poslovnih portalov – najbolj odprto gospodarstvo za naložbe po svetu. Od začetka programa Make in India so se tuje naložbe zvišale za 37 odstotkov. Glavni sektorji, ki privabljajo TNI, so storitve, telekomunikacije, računalniška programska in strojna oprema, razvoj infrastrukture, avtomobilizem, trgovanje, kemikalije, elektrika in gradbeništvo.

Z Indijo posluje 167 naših podjetij. Med njimi tudi Gostol TST, Iskra, Krka, Kovis, Pipistrel, Valji, Iskraemeco ...

Blagovna menjava med Indijo in Slovenijo je lani znašala 270 milijonov evrov. Pri tem smo seveda veliko več uvažali iz Indije kot izvažali. Zakaj je indijski trg pomemben? »Indija je naslednja Kitajska,« meni Rok Kobal, direktor in lastnik podjetja Europacific Group, ki se ukvarja z logistiko. »Ima podobno število prebivalstva, v zadnjih letih ima visoko gospodarsko rast, kaste so navidezno ukinjene, srednji sloj se povečuje. Trenutnemu bumu prispeva tudi ideja Make in India, tako da je v Indiji zadnje čase veliko tujega kapitala, ki išče investicije. Indija je dežela, ki je še vedno precej birokratska, posledično je poslovanje zelo kompleksno, verjamem pa, da se bodo stvari v zelo kratkem času zelo spremenile,« pravi Kobal.

Energetika, farmacija, avtomobilska industrija

Kje so priložnosti za Slovenijo? Predvsem v panogah, kot so industrijski parki, gradbeni razvoj, železnice, telekomunikacija, obramba in raziskave na področju nafte in zemeljskega plina ter rudarstva.

Indija tako kot številne druge države nadaljuje investicije v modernizacijo pridobivanja premoga, ki bo eden ključnih energentov tudi v prihodnjih desetletjih. Tako sta že maja 2011 Premogovnik Velenje in Skupina Fairwood podpisala pismo o nameri za lažje zagotavljanje učinkovitih storitev na azijskih trgih. Oktobra istega leta je bil podpisan sporazum s partnerji o ustanovitvi skupnega podjetja, ki naj bi delovalo na področju azijsko-pacifiške regije s sedežem v Singapurju. »Za Premogovnik Velenje je to pomenilo dobro priložnost za nadaljnji razvoj in internacionalizacijo velenjske odkopne metode, ki ima za seboj dolgoletno zgodovino in za katero smo pred leti prejeli tudi priznanje Inženirske zbornice Slovenije za inovativnost,« pravijo v Premogovniku.

Dogovarjali so se o več projektih, pri katerih bi Premogovnik pokrival del posla, npr. odpiranje novih rudnikov, izdelava študij, projektov, finančnih evalvacij variant odkopavanja ipd. Posli pa niso bili realizirani, saj so se poslovni partnerji večinoma osredotočili na druge velike energetske projekte, kot na primer utekočinjanje in transport plina. »Sočasno so na indijskem trgu zaradi njegove velikosti in potenciala prisotna skoraj vsa večja premogovniška podjetja, kar predstavlja veliko konkurenco,« pojasnjujejo in dodajajo, da so si tam kljub temu pustili odprta vrata za morebitne priložnosti oziroma projektno sodelovanje.

Ogromno priložnosti je v farmacevtski industriji, biotehnologiji, medicinskih pripomočkih ter v trgovini – na debelo in e-trgovanje med podjetji, trgovina na drobno z živilskimi izdelki ter brezcarinske prodajalne.

Indijci pravijo, da so poslovne priložnosti tudi na področju naprav za čiščenje vode, cevovodov, meritev in rešitev za upravljanje omrežja, polnjenja podtalnice, na področju ravnanja z odpadki, urejanja mestnega prometnega sistema, tekstilne industrije, elektronike, IT, ekološke prehrane in avtomobilske industrije. Indija je namreč tretji največji avtomobilski trg na svetu in šesta največja proizvajalka avtomobilov. Kar 31 odstotkov majhnih avtomobilov, prodanih na svetovni ravni, je proizvedenih v Indiji. Sodeč po napovedih se bo vrednost avtomobilske industrije do leta 2026 povečala z 260 na 300 milijard ameriških dolarjev, kar bo s seboj prineslo tudi 65 milijonov dodatnih delovnih mest. Do leta 2026 naj bi imela Indija tretji največji avtomobilski trg po obsegu na svetu.

Uspešen valjarski posel

Po dostopnih podatkih iz podatkovne baze slovenskih izvoznikov z Indijo posluje 167 naših podjetij. Med njimi tudi Gostol TST, svetovno znani proizvajalec peskalnih strojev, Iskra, Krka, Kovis, ki izdeluje zavorne plošče za železniška vozila in različne dele za železniška vozila, Pipistrel … Naša podjetja sodelujejo tudi pri različnih projektih. Eden izmed njih je Projekt Ganeša Tehnološkega parka Ljubljana, ki v sodelovanju s partnerji organizira delavnice z dveh prioritetnih področij – Smart Water in Smart Habitat.

Podjetje Valji proizvaja industrijske valje za valjanje pločevine različnih profilov, žice v jeklarski industriji, pa tudi valje za mešanje in drobljenje v gumarski industriji in valje za izdelavo plastičnih folij. V Indiji so prisotni v jeklarski industriji, kjer sodelujejo s podjetji JSW, Bhushan Steel Limited, Bhushan Power & Steel Limited, Essar Steel India, Jindal Steel & Power Limited, Jindal Stainless Hissar Limited, Jindal Stainless Limited.

Iskraemeco: Zaradi same situacije na trgu smo se bili primorani iz države za nekaj časa umakniti.

»Podjetja izdelujejo pločevino različnih debelin, ki se nato uporablja v različnih industrijskih panogah, od avtomobilske do prehrambne. V gumarski industriji pa sodelujemo s podjetjem Charminar Jointing P. Limited, kjer izdelujejo različna tesnila. Kot zanimivost, nekaj od teh podjetji povečuje svojo proizvodnjo z gradnjo novih valjarn. Tako bomo s kakovostnim izdelkom in dobrim sodelovanjem tudi mi lahko še povečali svoj delež na indijskem trgu,« razlaga Iztok Kogovšek, vodja programa valjev za pločevino v podjetju Valji.

Po umiku ponovni vstop

V Indiji je tudi Krka. Indija se je namreč skozi leta razvila v pomembno središče kemijsko-farmacevtske industrije in premore številna velika in uspešna farmacevtska podjetja, obstaja pa tudi vrsta manjših podjetij, ki jih odlikujeta visoka odzivnost in prilagodljivost nenehno spreminjajočim se razmeram na trgu. Krka je na indijskem trgu prisotna več kot 20 let. Sodelovanje z indijskimi partnerji so še poglobili leta 2000, ko so v Bangaloreju odprli svoje predstavništvo. »Z indijskimi podjetji sodelujemo na različne načine, predvsem pa nabavljamo surovine za proizvodnjo učinkovin, prav tako pa tudi učinkovine. Sodelujemo s številnimi podjetji, kar nam omogoča, da čim bolje izkoristimo potencial, ki ga nudi ta trg,« pravijo v Krki.

Podjetje Iskraemeco, eden izmed vodilnih ponudnikov rešitev pametnega merjenja, je na indijski trg vstopilo leta 1994. Kasneje, leta 2001, so v Indiji ustanovili lastno podjetje. »Zaradi same situacije na trgu smo se bili primorani iz države za nekaj časa umakniti. Po dolgih letih smo letos, v skladu z našo strategijo, spet začeli aktivnosti za vstop na trg,« poslovno pot opisujejo v Iskraemecu. »Seveda, s pomočjo lokalnega zastopnika, ki spremlja razmere na trgu in ima že vzpostavljene določene povezave.« Dodajajo, da je sicer v Indiji pametno omrežje trenutno še vedno v povojih: »S podporo države in usmerjenimi finančnimi investicijami so možnosti za uspeh na trgu velike. Indijci se obenem že zavedajo pomena kakovosti izdelkov, po katerih je Iskraemeco znan že desetletja. Za vstop na trg pa je vsaj v našem primeru najbolj primeren čas, ko so aktivnosti na trgu podprte s spremljajočimi zakonodajnimi ukrepi.«

Podjetjem pri vstopu na indijski trg lahko pomaga tudi Invest India, uradna agencija za spodbujanje in pospeševanje naložb in posredovanja indijske vlade, pooblaščena za omogočanje naložb v Indiji. Kogovšek svetuje, da je lahko prvi korak do indijskega trga tudi indijska ambasada v Ljubljani, »za navezovanje stikov pa vsekakor obiski sejmov, konferenc …«

Kako je slovenska politika spregledala Indijo

Indija je velik trg in tudi zelo konkurenčen. Na določenih točkah, kjer bi lahko imeli priložnosti, jih nismo dovolj izkoristili, opaža Rudi Bric, direktor in solastnik podjetja Pe-tra, kjer projektirajo in izdelujejo žage za rezanje kovine. »Mi smo glavne stvari že zamudili,« pravi. Indijci so namreč Sloveniji ponudili ustanovitev vozlišča, ki bi bil most do Evrope. »Obiskal nas je Amarendra Sinha, komisar za razvoj malih in srednje velikih podjetij na indijskem gospodarskem ministrstvu ter prijatelj prejšnjega indijskega ambasadorja Jayakarja Jeromeja. Naša politika je spregledala, da sta bila tako on kot nekdanji ambasador člana indijske organizacije IAS, ki deluje kot korektor velikokrat zelo spornih političnih odločitev največje demokracije na svetu. Člani te organizacije na neki način predstavljajo razum v Indiji, ki zagotavlja, da ob vseh pretresih država še vedno ekonomsko napreduje. Naša politika bi morala to prepoznati in razumeti, kdo ima tam besedo pri gospodarskem razvoju. Gospod Sinha je na primer vodil organizacijo, v katero je vključenih dva milijona podjetij. Sinha je na primer osebno nadzoroval razdelitev prek osem milijard dolarjev neposrednih subvencij malemu gospodarstvu v Indiji.« Bric pravi, da je bil pripravljen nemudoma zagotoviti 80 milijonov dolarjev za vzpostavitev indijskega vozlišča v Sloveniji, a smo to preslišali. »Če priložnosti ne izkoristiš, se zlepa ne vrne,« pravi.

Kogovšek pravi, da je indijski trg pomemben, saj se zelo hitro razvija. Tudi zdajšnji predsednik vlade Modi si zelo prizadeva za razvoj Indije in njenega gospodarstva. »Kolikor spremljam tudi slovensko gospodarstvo, deluje v smeri, da pride na indijski trg. Pipistrel je že tam s prodajo svojih letal indijski vojski,« opaža.

Nove reforme za lažje poslovanje

Ker želi Indija biti tujim investicijam prijazna država, je lani julija uveljavila novo davčno reformo, ki vključuje davek na blago in storitve (DBS) in integrirani posredni davek, uveljavili so tudi nov zakon o stečaju. Iz podatkov predstavitve o investicijskih priložnostih v Indiji, ki jo je objavila indijska ambasada v Sloveniji, se je z letošnjim marcem skrajšala tudi čakalna doba za pregled patentov s sedem let na 18 mesecev, čas pregleda blagovne znamke pa s 13 mesecev na en mesec. V pripravi je tudi načrt za zmanjševanje davka od dohodka pravnih oseb s 30 odstotkov na 25 odstotkov. Podjetje je mogoče ustanoviti v enem samem dnevu (prej je to trajalo deset dni), status stalnega prebivališča za tuje vlagatelje veljaven deset let, zmanjšali so tudi število dokumentov za uvoz in izvoz – s 13 na tri. Vlada je ustanovila štiri vodilne pobude za povečanje zmogljivosti v proizvodnji in na področju inovacij v Indiji, ki hkrati nudijo podporo usposabljanju delovne sile in večjemu povezovanju: Make in India, Skill India, Digital India in Startup India. V okviru Skill India je tehnološko podjetje Oracle februarja 2016 napovedalo, da bo v Bangaloru zgradilo nov 260.129 kvadratnih metrov velik kampus, Oracle Academy pa bo vzpostavil pobudo za usposabljanje več kot pol milijona študentov vsako leto za razvoj računalniških znanj s širjenjem svojih partnerstev s trenutnih 1700 na 2700 institucij v Indiji.

