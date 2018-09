Kako poslovati z: INDIJA

Čakanje na gospodarski čudež ...

Indija je trenutno na 40. mestu izmed 137 držav na lestvici globalne konkurenčnosti (GCI). Ima 29 držav in sedem zveznih ozemelj. Država z 1,3 milijarde prebivalcev bo do leta 2050 najbolj gosto naseljena na svetu. Dosega stabilno gospodarsko rast in veliko vlaga v razvoj infrastrukture.

Indija se izredno hitro razvija in ima velik potencial. Je tretje največje gospodarstvo na svetu (vrednost naj bi se z 8,6 trilijona ameriških dolarjev paritete kupne moči do leta 2025 povišala na 20 trilijonov). Je poslovno obetavna država, a nekako še vedno čaka na gospodarski čudež, ki jo bo odnesel ob bok Kitajski in drugim velesilam. A se premika. Hitro. Leta 2014 je dobila avtoritarnega in brezkompromisno razvojno usmerjenega vodjo – premiera Narendro Modija.

Najhitreje rastoče gospodarstvo

Indija je na dobri poti, da postane peto največje svetovno gospodarstvo (poleg ZDA, Kitajske, Japonske in Nemčije). Po poročilu Mednarodnega denarnega sklada (IMF) naj bi v tem letu postala najhitreje rastoče gospodarstvo na svetu. V prid gospodarski rasti gre tudi nataliteta in posledično delovna sila.

Pot na indijski trg je dolga in razmeroma zapletena, novinec se bo težko znašel.

Do leta 2020 bo najmlajša država na svetu s povprečno starostjo prebivalstva 29 let. To pomeni, da bo presežek delovne sile na Indijskem polotoku znašal 47 milijonov, medtem ko bo na Kitajskem manjkalo kar deset milijonov delavcev, v ZDA pa 17 milijonov. Čeprav nekoliko manj kot polovica delovne sile dela v kmetijstvu, so storitve, ki zaposlujejo zgolj tretjino delovne sile, glavni vir gospodarske rasti.

Z reformami se razvija v gospodarstvo odprtega trga. Liberalizacijo, industrijsko deregulacijo, privatizacijo podjetij v državni lasti ter zmanjšan nadzor nad zunanjo trgovino in naložbami je Indija začela že v začetku devetdesetih. Bruto domači proizvod je posledično med letoma 1997 in 2016 zrasel za sedem odstotkov letno. Tempo rasti se je sicer leta 2011 upočasnil zaradi zmanjšanja naložb, ki so jih povzročile visoke obrestne mere, naraščajoče inflacije in pesimizem vlagateljev glede zaveze vlade k nadaljnjim gospodarskim reformam in vsesplošni počasni svetovni gospodarski rasti. Tuji investitorji so kapital umaknili iz Indije, kar je povzročilo močan padec vrednosti rupije.

Velike razlike

Indija je velik, razdrobljen in heterogen trg. Velike regionalne razlike v jeziku, kulturi, talentu, infrastrukturi in bogastvu so pogosto podcenjene. Najbolj naseljena regija Utar Pradesh je po številu prebivalstva enaka Braziliji, gospodarstvo v eni najbolj naprednih držav, Maharaštri, pa je po velikosti podobno iraškemu. Tako lahko mirno rečemo, da je Indija država držav, ki so si med seboj tudi kulturno različne.

Do leta 2020 bo najmlajša država na svetu s povprečno starostjo prebivalstva 29 let. Indija bo imela presežek delovne sile kar 47 milijonov.

Nedavna raziskava več kot 3000 indijskih podjetij, ki jo je pripravil vladni think-tank NITI Aayog, kaže, da mora podjetje za pridobitev zemljišča čakati 156 dni. Ampak podjetja v državi Himačal Pradeš poročajo, da pri njih to traja 28 dni, medtem ko v Čatisgarhu čakajo 213 dni. Podobno je s priključitvijo elektrike. V povprečju se čaka 52 dni, ampak v Karnataki ste v »civilizaciji« v 31 dneh, v Gujaratu v 32 dneh, v Odiši pa šele po 95 dneh.

Temu je treba dodati še kulturne razlike – ne le jezikovne, ampak tudi demografske. Južna Indija je starejša, z višjim standardom in posledično tudi zapravljanjem denarja in bolj izobraženim prebivalstvom. Severna Indija je diametralno nasprotna – mlajša in razmeroma revna. Severni Indijci raje govorijo v hindijščini, medtem ko južni bratje raje komunicirajo v angleščini ali v svojem državnem jeziku.

Indija je velik trg, ki ima velike regionalne razlike v jeziku, kulturi, talentu, infrastrukturi in bogastvu.

Podobno je s papirno birokracijo. Pot na indijski trg je dolga in razmeroma zapletena, novinec se bo težko znašel v poplavi najrazličnejših formalnih ali neformalnih, zlasti pa verodostojnih informacij. Informacije svetovno znanih svetovalnih podjetij so navadno pisane na kožo multinacionalkam, indijska gradiva, ki sicer na široko obdelajo obravnavano področje, pa podjetjem s svojo obsežnostjo ubijejo voljo do prebiranja, analiziranja, kaj šele vnašanja vsebine v dejavnost podjetja, pravi Nataša Turk, vodja področja na Centru za mednarodno poslovanje pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Zakaj so Indijci neizprosni barantači?

Kje torej začeti posel – ali v gospodarski prestolnici Mumbaju ali administracijski prestolnici New Delhiju? »Kot v vseh velikih državah je najtežje priti na lokalni trg v prestolnici. Referenco, ki so v Indiji zelo pomembne, je lažje dobiti v neki regiji,« razlaga Turkova.

Zato morajo slovenska podjetja, ki iščejo pot na indijski trg, pred odločitvijo na tehtnico dati več razmislekov.

