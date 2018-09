Indija: Slaba infrastruktura in korupcija?

Damir Lovenjak, direktor prodaje SID – Prva kreditna zavarovalnica: Indija je hitrorastoče gospodarstvo, za katero je značilno, da gospodarstvo poganjajo vsi gonilniki gospodarske rasti, učinkovit zasebni sektor ter velik delež investicij.

"Kljub visoki rasti pa se indijsko gospodarstvo sooča s šibkostmi, kot so še vedno slaba infrastruktura ter korupcija v javnem sektorju. Indijo uvrščamo v srednje tvegan razred – 3 na lestvici od 0–7. Do danes smo prejeli en škodni zahtevek, ki smo ga v celoti izplačali, višina zneska je bila zanemarljiva. Indijske družbe, s katerimi poslujejo naši zavarovanci, so prav tako dobro stoječe z bonitetnimi ocenami A in B.

V primerjavi z Japonsko pa je povprečni zahtevek za limit precej nižji in podpovprečen glede na povprečje našega portfelja. Indijsko gospodarstvo tradicionalno temelji na mikro in malih podjetjih oziroma družinskem gospodarstvu. Z globalizacijo in digitalizacijo postajajo najbolj ambiciozna in prodorna podjetja veliki regionalni in globalni igralci. Potencial za nadaljnjo rast indijskih podjetij je izredno velik in primeren tudi za naše stranke, ki tja izvažajo."

Kje v Indiji so priložnosti za Slovence?

PKZ, partner podjetja