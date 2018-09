Katera so družbeno odgovorna podjetja

Ameriška poslovna revija Fortune je pred kratkim objavila prestižni letni seznam družbeno odgovornih podjetij Change the World.

Pri izboru se osredotočijo na organizacije z letnim prihodkom 1 milijardo dolarjev ali več, ki so z aktivnostmi, ki so del njihove temeljne poslovne strategije, pozitivno vplivale na družbo. Kriteriji, ki jih upoštevajo, so: merljiv družbeni vpliv, poslovni rezultati, inovativnost, vključitev dejavnosti v poslovanje podjetja.

Edini v svoji kategoriji

Edina organizacija za strokovne storitve, ki se ji je v množici uspešnih družbeno odgovornih podjetij uspelo uvrstiti na lestvico, je svetovalna hiša Deloitte. Ker ugotavljajo, da velika večina ljudi nima ustreznega znanja in veščin za uspeh v nenehno spreminjajočem se gospodarstvu, svoje zaposlene in stranke s posebnimi izobraževalnimi programi pripravljajo na priložnosti in izzive 4. industrijske revolucije. Pomembno je namreč, da podjetja usposabljajo delovno silo prihodnosti.

Klemen Razinger

»Počaščeni smo, da smo se uvrstili na seznam organizacij, ki spreminjajo svet. Deloittov poslovni model temelji na prepričanju, da smo tu zato, da pozitivno vplivamo na svoje stranke, zaposlene in skupnosti, v katerih živimo in delamo,« uvrstitev v elitno druščino komentira Barbara Žibret Kralj, direktorica in partnerica Deloitte Slovenija. »Mrežo Deloittovih univerz smo izkoristili za to, da svoje ljudi opremimo s kritičnim mišljenjem in vodstvenimi veščinami, ki jih naše stranke in mi potrebujemo za kosanje s tehnološkimi izzivi.«

Pripravljeni na uspeh

V okviru družbeno odgovorne iniciative WorldClass se Deloitte zavezuje k opolnomočenju 50 milijonov ljudi do leta 2030, tako da jim pomaga ustvariti možnosti za izpolnitev svojih ambicij in olajšati delo v »novem« gospodarstvu. Zavzemajo se tudi za opolnomočenje žensk in trajnostni razvoj, s čimer uresničujejo svojo zavezanost k odgovornemu poslovanju, služenju javnemu interesu in pozitivnemu vplivanju na družbo.

Svetovalno podjetje Deloitte v svetu družbeno odgovorno deluje na več področjih. Med njihove dosežke v letošnjem letu spadajo tudi:

ozaveščanje o družbeni in gospodarski vrednosti Velikega koralnega grebena v Avstraliji;

sodelovanje s centrom za begunske študije oxfordske univerze glede čezmejne pobude o izkoristku gospodarskega potenciala beguncev, živečih v Evropi;

partnerstvo pri globalni iniciativi Unleash 2018 za podporo nove generacije vodij, ki razvijajo rešitve za nekatere najbolj pereče svetovne izzive.