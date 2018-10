Finančni kriminal: prihaja prvi mednarodni teden prevar

ACFE, največja svetovna organizacija za boj proti finančnim prevaram, vsako leto zaznamuje mednarodni teden prevar. Letos dogodke ob tej priložnosti prvič pri nas ekskluzivno organizira Deloitte Slovenija.

Pomembno je ozaveščati

Mednarodni teden prevar, ki bo letos med 11. in 17. novembrom, je namenjen opozarjanju na kršitve v finančnem svetu, ki so najpogostejša oblika gospodarskega kriminala. Organizacija ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) oz. združenje preizkušenih preiskovalcev prevar to področje preiskuje, o njem ozavešča z izobraževanji in usposabljanji ter skrbi za razvoj finančne forenzike.

Svoje forenzike ima tudi Deloitte Slovenija

ACFE v svetu združuje več kot 70.000 članov in ima tudi v Sloveniji svoj regionalni odsek. Cilj združenja je omejiti prevare in gospodarski kriminal ter krepiti zaupanje v poštenost in objektivnost stroke. Svojo ekipo forenzikov za prepoznavanje kriminala v poslovnem okolju ima tudi Deloitte Slovenija. Dr. Yuri Sidorovich je namreč vodilni partner in vodja področja forenzike za jadransko regijo Deloitta (tj. Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina). In ravno slovenska pisarna je tista, ki pri nas ob mednarodnem tednu prevar prva organizira številne izobraževalne in informativne dogodke, namenjene strokovni javnosti, predstavnikom gospodarstva in medijem.

»Finančne prevare povezujemo s tveganji starega in novega sveta: k prvemu zagotovo spada jemanje podkupnine, k drugemu pa nevarnost 21. stoletja, ki v obliki raznovrstnih internetnih vdorov preži na nas skozi prizmo digitalizacije. In kaj mene vodi pri delu? Le eno: da bi številne morebitne prevare uspeli preprečiti. Vse omenjene tematike in še kakšno dodatno bomo odpirali v prihajajočem mednarodnem tednu prevar«, serijo dogodkov komentira Yuri Sidorovich.

Čas je za nova znanja

Deloitte Slovenija vas med 12. in 16. novembrom vabi na serijo dogodkov o finančnem in gospodarskem kriminalu. Dva sta plačljiva, vsi ostali pa brezplačni.

Ponedeljek, 12. 11. 2018

Digitalna transformacija interne revizije s poudarkom na preprečevanju prevar in gospodarskega kriminala; okrogla miza, 9.00–11.00, lokacija Deloitte Slovenija

Torek, 13. 11. 2018

3. modul Adriatic Financial Crime akademije*; 9.00–16.00, lokacija TBD

Sreda, 14. 11. 2018

Predstavitev rezultatov raziskave o problematiki korupcije in prevar med najuspešnejšimi Slovenci; tiskovna konferenca v dopoldanskem času



Denar nikoli ne spi!

Večerni dogodek s pogostitvijo s predstavniki gospodarstva in stroke o pranju denarja in največjih slovenskih finančnih aferah v zadnjih desetih letih; lokacija bo določena naknadno, 18.00–21.00

Petek, 16. 11. 2018

Valuation Academy 2018*: Hoja po tankem ledu na meji med špekulativno in dejansko vrednostjo; lokacija Deloitte Slovenija, 9.00–16.00

*Dogodek je plačljiv.

Ker je število mest omejeno, svojo udeležbo na kateri koli dogodek potrdite na e-naslov: dogodki@deloittece.com.