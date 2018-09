Pionirji obvladajo svoj posel najbolje

Avtomobili na hibridni pogon združujejo najboljše iz obeh svetov, bencinskega in električnega. Toyota je s svojim priusom zaorala ledino sodobnih hibridov.

Nenapisano pravilo pravi, da so pionirji v panogi po navadi tudi tisti, ki najbolje obvladajo svoj posel. To sicer ne drži vedno, a pri Toyotinih vozilih s hibridnim pogonom to še kako velja. Japonska tovarna avtomobilov je namreč pred dobrimi dvajsetimi leti svetovni javnosti predstavila model prius, prvi novodobni osebni avtomobil na svetu, ki je imel pod motornim pokrovom bencinski in elektromotor.

Toyota Auris Touring Sports

Listina za boljši svet

Razvojna pot Toyotinega hibridnega pogona se je začela že leta 1992, ko je Toyota sprejela posebno listino za Zemljo (orig. Earth Charter), v kateri so si zadali nalogo, da razvijejo do okolja prijaznejša vozila. Toyotini inženirji so se lotili dela in leta 1995 na mednarodni avtomobilski razstavi v Tokiu predstavili prototip hibridnega avtomobila, ki je dobil ime prius, kar v latinskem jeziku pomeni »pred«. Dejansko je bila Toyota pred drugimi znamkami, saj so prvo generacijo priusa iz serijske proizvodnje predstavili konec leta 1997, dve leti pred konkurenco. Največji izziv za inženirje je bila življenjska doba akumulatorja za napajanje pogonskega elektromotorja. Toyotini inženirji so ugotovili, da bo akumulator zdržal od 7 do 10 let, če bo napolnjen med 40 in 60 odstotki.

Toyota Prius PlugIn

Najprej le doma, pozneje v svet

Prva generacija priusa je bila sprva na voljo le na domačem, japonskem trgu, tri leta kasneje, na prelomu tisočletja, pa so prenovljeni model ponudili še preostalemu svetu. Posebnost in obenem prednost hibridnega priusa je ta, da je delovanje hibridnega pogonskega sklopa samodejno in ne zahteva nikakršnega voznikovega vmešavanja in upravljanja. Avtomobil je opremljen s samodejnim menjalnikom, zato je edina voznikova »naloga«, da izbirno ročico menjalnika prestavi v D in se odpelje. Kdaj bo avtomobil gnala elektrika, kdaj bencin, odloča priusov računalnik. Tudi polnjenje akumulatorja poteka samodejno.

Toyota Prius PlugIn

Četrta generacija

Danes lahko v Toyotinih salonih kupimo že četrto generacijo priusa, ki je na evropski trg prišla pred dvema letoma. Poleg hibridnega je na voljo tudi prius plug-in, torej priključni hibrid, ki omogoča, da ga tudi sami polnimo z elektriko na polnilnem mestu (ali gospodinjski 220 V vtičnici). V primerjavi s hibridnim priusom ima akumulator priključnega hibrida večjo zmogljivost in s tem večjo avtonomijo na električni pogon.

Seveda pa prius že nekaj časa ni edino hibridno vozilo, ki ga lahko kupimo pri Toyotinih trgovcih. Hibridni pogon imajo tako lahko mestni malček yaris, kombilimuzinski auris in karavanski auris touring sports ter mestna terenca C-HR in RAV4. Vsi našteti modeli izkoriščajo najboljše iz obeh svetov, bencinskega in električnega. Končni rezultat je gospodarnejša vožnja z nizko povprečno porabo, manj izpustov CO2 in seveda pregovorna Toyotina zanesljivost.

