VIDEO: Spoznajte Delove podjetniške zvezde 2019 

Medijska hiša Delo bo letos že tretje leto zapored podelila prestižno nagrado Delova podjetniška zvezda. V okviru kampanje Delove podjetniške zvezde smo predstavili deset malih in srednje velikih podjetij, enemu od njih pa bomo po izboru strokovne komisije podelili naziv Delova podjetniška zvezda leta, bralci in bralke pa boste od 3. oktobra lahko glasovali za svojega favorita, ki bo dobil naziv Delova podjetniška zvezda bo izboru bralcev. V video posnetkih, ki so odseki intervjujev, ki smo jih z nominiranimi podjetji opravljali novinarji Dela in Sveta kapitala, si poglejte, kdo to so, kakšne so njihove vizije, sanje in strahovi.Veseli bomo vašega odziva na omrežjih