Razkošje v diskretnosti

Katarina Larisa Ham je direktorica družbe Quintessentially Adriatic. Ta je del skupine Quintessentially Lifestyle z več kot 30 sestrskimi podjetji na vseh celinah.

Za poslovno žensko s prefinjenim življenjskim slogom je vse prej kot nenavadno, da je na čelu družbe, ki se 24 ur na dan ukvarja z razkošnim življenjskim slogom in mednarodno servisno službo (concierge) za družbeno elito.

Kdo so lastniki družbe Quintessentially, ki je bila v Londonu ustanovljena leta 2000?

Vsi trije so Angleži. Quintessentially Group so ustanovili Aaron Simpson, Ben Elliot in Paul Drummond. Ben Elliot je nečak Camille, vojvodinje Cornwalske, kar daje dodatno težo podjetju pri navezovanju stikov, lobiranju in umeščanju v svetovni prostor. Hkrati je tudi jamstvo za to, kar je pri našem poslu najpomembnejše – da smo zaposleni res profesionalci, predvsem pa zelo diskretni.

Diskretnost je vaša velika prednost.

V vsej naši zgodovini se še ni zgodilo, da bi kdaj kakršnakoli informacija prišla v javnost.

Spodrsljaji pa so se verjetno že zgodili.

Seveda so se. Po svetu imamo 2500 'lifestyle' menedžerjev, ki delujejo iz iste baze podatkov, iz iste platforme, in jasno, da se kdaj zgodi napaka. Imamo vnaprej predpisane postopke reševanja napak in vemo, kako ukrepati, če se zgodi kaj takšnega. Med drugim je treba nemudoma obvestiti člana, se mu opravičiti za napako in ponuditi alternativo, ki mora biti še boljša od prvotne ponudbe, ki si jo je izbral. V Adriatic regiji se na srečo kaj takega še ni zgodilo.

Roman Šipić

Koliko je članov Quintessentiallly po svetu?

O številu članov nikoli ne govorimo, to je skrivnost.

Lahko pa poveste, kolikšno članarino mora plačati član.

Članarina je po vsem svetu enaka. Imamo tri ravni članarin, individualne in korporativne ponudbe. Ko sem leta 2011 ustanovila Quintessentially Adriatic, je bila osnovna raven članarine 1000 funtov, danes je 2000 funtov za obdobje enega leta. Član nam pošlje zahtevo, prošnjo, denimo za rezervacijo hotela, ali da potrebuje štiri vstopnice za določen muzikal ali koncert, in mi to uredimo. Na tako imenovani dedicated ravni, ki stane 4500 funtov, dobi vsak član svojega lifestyle menedžerja, ki je zadolžen samo zanj. Ta menedžer pozna stranko do obisti: pozna njegove hobije, želje, pozna njegovega partnerja, družino, ali ima rad tople kraje ali raje smuča, ali je športni odvisnež ... Okrog 90 odstotkov Slovencev je 'dedicated' članov. Imamo pa tudi elitno članarino, ki je docela prilagojena posamezniku, začne pa se pri 12.500 funtih na leto. Če se ljudje odločijo za to raven, dobijo kar pet lifestyle menedžerjev v petih državah po svojem izboru, ki so članu na voljo vsak dan.

Kdo so vaši največji »tekmeci«, s kom se primerjate?

Roman Šipić

Na svetu ni niti enega nam podobnega svetovnega concierga. Kamorkoli pride naš član, ne potrebuje svoje pisarne, saj mu mi nudimo uslugo celotne pisarne in asistenco, kot da bi bil doma. Nekateri bi nas primerjali z American Express Centurionom ali Mastercard Conciergom. A to so seveda conciergi za rezervacijo hotelov, taksija, šoferja, mogoče restavracije in nič več kot to. Naša dodana vrednost pa je, da nudimo našim članom posebne ugodnosti, imamo več kot 30 sestrskih podjetij. Edini na svetu skrbimo za zdravstveno pomoč; če naši člani potrebujejo drugo mnenje in različne preglede, jim nudimo vso asistenco v najboljših klinikah po svetu. Imamo tudi Quintessentially Education, ki pomaga otrokom naših članov pri vpisu na najprestižnejše univerze, pa tudi Quintessentially Estates, ki svetuje članom pri nakupu, prodaji ali najemu nepremičnine, apartmaja, kjerkoli na svetu; v Londonu, Švici, New Yorku, Miamiju ali Dubaju, v Črni gori ali na Hrvaškem.

Imate podatke, koliko Slovencev je članov?

Tudi to je skrivnost. O tem nikoli ne govorimo, takšna je politika in to moramo upoštevati.

Vaša servisna služba pokriva ves svet?

Tako je. Tam, kjer nimamo pisarne, uresničujemo potrebe članov iz drugih držav. Nimamo pisarne v Izraelu, denimo, zato strankam urejamo želje in zahteve iz Londona.

Od kod je največ članov?

Iz Londona, New Yorka, Hongkonga in Dubaja, kjer imamo največje pisarne. Največ članov je iz razvitih in ekonomsko močnih držav. Pisarna v Nemčiji je zelo močna, ker ima korporativne dogovore z vsemi večjimi bankami, na primer z Deutsche Bank in proizvajalci avtomobilov, kot sta Mercedes-Benz in BMW. Korporativno sodelujemo tudi z več bankami, od Skandinavije do srednje Evrope, v Italiji sodelujemo s Ferrarijem in Guccijem.

Vaše »usluge« sem doživel na modni reviji Vivienne Westwood v Budvi. Strankam namreč omogočate tudi obisk tednov mode po svetu …

Seveda. V tem primeru je največ strank ženskega spola. Poslovne ženske si zaželijo udeležbe na tednu mode v Milanu, Parizu ali Londonu. Marsikdaj je težko priti na modne revije velikih imen in mi jim uredimo sedeže v prvih vrstah. Nedavno smo bili prisotni na odprtju prvega muzeja Yvesa Saint Laurenta v Marakešu.

Poznam nekaj posebnih želja vaših bogatih strank na svetovni ravni. Kakšne pa so zahteve strank v regiji?

Ne morem reči, da so nenavadne, drugačne. V regiji člani največ povprašujejo po rezervacijah v najboljših svetovnih restavracijah, kot je recimo Noma (Danska), kjer ljudje dolgo čakajo na mizo, pa po dobrih hotelih, saj mi uredimo res najboljše sobe, našim članom pogosto svetujemo pri vpisih na najprestižnejše univerze.

Kako nekdo postane lastnik licence Quintessentially? Kako se ga izbere?

To je vprašanje za London. Quintessentilly v Londonu izbere in preveri kandidata.

Roman Šipić

Kako se financirate?

S članarinami ali organizacijo posebnih dogodkov zaprtega tipa (Quintessentially Events), ki jih organizirajo regijske družbe. Nedavno smo v Zagrebu pripravili Tikveš wine experience z znanim masterchefom Petrom McCombiejem, enim izmed 336 na svetu. Vodil je degustacijo makedonskih vin, za katera zadnjih pet let skrbijo francoski strokovnjaki v njihovih kleteh. Tikveš je zdaj v Franciji kupil enega izmed dvorcev, obdanega z vinogradi, in naj bi že drugo leto vstopil na trg pod francosko blagovno znamko, kar je zelo pomembno za naskok na kitajski trg.

Ali vsi vaši člani dobijo vabila na dogodke po svetu?

Da, vsak naš dogodek je objavljen na naši platformi, ki je vidna iz vseh 68 držav, kjer imamo pisarne. Naši lifestyle menedžerji potem te dogodke in vsebine objavljajo v tedenskih ali dvotedenskih newsletterjih.

Kakšne pa so vaše izkušnje s snobizmom pri vaših strankah?

Mislim, da greva v napačno smer. (Smeh.) Mogoče se snobizem, ki ga omenjate, pojavi v prestolnicah. Zelo poseben je naš oddelek rusko govorečih lifestyle menedžerjev v Londonu, ki skrbijo samo za ruske tajkune, ki so se preselili v London, New York ali Dubaj. Zatrdim vam lahko, da stranke iz naše regije nimajo snobističnih 'popadkov'. To so uspešni poslovneži in poslovne ženske, ki veliko delajo in natančno vedo, zakaj uporabljajo našo asistenco. Vedo, kaj si želijo in komu lahko zaupajo. Nikoli nisem videla razmetavanja denarja.

Kako pa dojemate razkošje?

Mogoče odgovor ne bo sodil v kontekst intervjuja (smeh). Že dolgo vem, kaj mi pomeni luksuz. A po težki prometni nesreči in treh rakavih obolenjih v družini imam zdaj svoja merila. Po nesreči, ki sem jo doživela, ko sem bila skoraj osem mesecev v bolnišnici, se je moje vrednotenje luksuza zelo spremenilo. Drugačno je, kot bi pričakovali glede na to, kar delam. Kaj je zdaj zame luksuz? Da lahko hodim, da lahko delam, da vseh 24 ur na dan polno užijem, da imam čas za družino, hobije, da imam čas za branje ali da greva lahko z možem in, ali otroki v dobro restavracijo.

V Ljubljani?

V Ljubljani sva zelo redko. Po večini hodimo v restavracije v Istro, ko grem v Zagreb, kjer imam pisarno, se zelo rada ustavim v gostilni Vovko v Ratežu. Ko se vračam iz pisarne v Beogradu, se denimo z možem ustaviva pri Troštu v Rodiku, kjer imajo izvrstne ribe, pa tudi Primorka v Strunjanu je dobra izbira. V Londonu obožujem Hakasan in Zumo.

V Nomi ste že bili?

Ne, se pa z lastnikom Redzepijem večkrat pogovarjam o zahtevah naših članov in skorajda vedno se tudi vse dogovoriva. Bila pa sva v drugi najboljši restavraciji na svetu, Osterii Francescana v Modeni, in v El Celler de Can Roca v Gironi pri Barceloni.

Vem, da so tudi želje, da bi za določene stranke zaprli izbran in znan »shopping mall«.

Takšne želje in zahteve nenehno dobivamo v Parizu, Londonu, Dubaju. Imamo stranke, ki si naročijo individualen obisk trgovine Hermes v Parizu, Loro Piano v Milanu, v Sloveniji tega še ni.

Roman Šipić

Je že kdo prekinil članstvo, ker ni bil zadovoljen s storitvami?

Člani, ki odidejo od nas, se načeloma tako odločijo, ker se jim je spremenila finančna struktura v podjetju. Ali pa jim posel več ne gre tako dobro, kot jim je šel, ali se zgodi kaj drugega.

Kako raste število članov?

Glede na to, da se znesek članarine povečuje, je jasno, da se povečuje tudi povpraševanje po naših storitvah, pa tudi članov je čedalje več.

Se je kriza poznala pri vašem delu?

Seveda. Zadnjič sem bila na sestanku v zelo znani restavraciji v Zagrebu. Lastnica me je prosila, da jih ne priporočimo našim članom in da jih ne dajemo v newsletterje, samo zato, da ne bi okolica mislila, da so prestižna restavracija, pa čeprav to so.