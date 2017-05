Zagotovite si varne in povsod dostopne podatke

S storitvijo Office 365 in poslovnimi paketi Telekoma Slovenije.

Vaše vsakodnevno poslovanje je odvisno od številnih dejavnikov, uspeh pa od varno shranjenih in povsod dostopnih podatkov.

Mikro in majhna podjetja pomenijo temelj slovenskega gospodarstva, saj obsegajo večinski delež vseh registriranih podjetij, v njih pa je zaposlenih kar 77 % Slovencev. In tega se zavedajo tudi pri Telekomu Slovenije, ki s svojo poslovno ponudbo skrbijo, da lahko vsak dan poslujejo varno, učinkovito in brezskrbno. In to vam zagotovijo že za 5,12 evrov na mesec – s programskim paketom Office 365.

Office 356 vključuje 1 TB prostora za shranjevanje podatkov v oblaku z najnaprednejšo zaščito ter nabor številnih programov, ki bodo občutno olajšale vaše vsakodnevno delo na dokumentih. Do dokumentov boste tako lahko vedno dostopali – iz različnih naprav in tudi brez internetne povezave. Delo pa bo še hitreje steklo s samodejnim shranjevanjem in istočasnim urejanjem z drugimi.

Programski paket Office 365 boste prejeli na ključ, brez stroškov namestitve, če ste hkrati naročnik enega izmed poslovnih paketov Telekoma Slovenije. Ob morebitnih nadaljnjih vprašanjih in težavah pa vam je na voljo zanesljiva ekipa svetovalcev.

Za vas so pripravili tri različne pakete, ki bodo ne glede na vaše poslovne zahteve zagotovili, da bo vse pomembno za vaše poslovanje ostalo varno shranjeno.

