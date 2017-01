V novo leto z novim BMW

Vožnja beemveja je pravi užitek, užitek v vožnji. Tako pravijo tisti, ki so že sedeli za volanom katerega od številnih modelov iz pestre ponudbe BMW.

Zakaj se ne bi že na začetku novega leta prepustili čistemu užitku? BMW Slovenija je skupaj s saloni BMW pripravil prav posebno zimsko ponudbo bogato opremljenih vozil BMW.

Posebni zimski ponudbi vozil BMW vključujeta štiri različne modele, ki bodo zadostili še tako prefinjenemu avtomobilskemu okusu in raznovrstnim potrebam: BMW serije 1, BMW serije 2 Active Tourer, BMW serije 3 in BMW X3.

Mali BMW za velike užitke

BMW serije 1 je elegantno kompaktno vozilo, ki se ponaša z napredno tehnologijo in osupljivo zmogljivostjo. Njegovi močni, a obenem varčni motorji TwinPower Turbo vas bodo popeljali v novo dimenzijo užitka.

Vozila BMW serije 1 iz posebne zimske ponudbe so bogato opremljena in tako voznika kot potnike razvajajo s 16-palčnimi litimi aluminijastimi platišči, nadzorom razdalje pri parkiranju (PDC), spredaj in zadaj, asistentom za uravnavanje hitrosti z zavorno funkcijo, radiem BMW Professional, dodatkom za prostoročno telefoniranje z USB vmesnikom, ogrevanima prednjima sedežema, multifunkcijskim volanom, samodejno klimatsko napravo, lučmi za meglo, senzorjem za dež. BMW serije 1 z bogato opremo je lahko vaš že od 20.900 evrov naprej ali od 279 evrov na mesec.

Družinski BMW

BMW serije 2 Active Tourer je pisan na kožo tako družinskemu življenju kot športno-aktivnemu življenjskemu slogu. Njegov adut je prilagodljiva in prostorna notranjost, ki jo zaokrožijo zmogljivi, a obenem varčni motorji. Navdušil vas bo z okretno in učinkovito vožnjo, prilagojeno zahtevam celotne družine. Prepustite se živahnemu prepletu napredne tehnologije in popolnega udobja ter občutite pravi užitek v vožnji.

Zdaj je nakup bogato opremljenega BMW serije 2 Active Tourer še posebno ugoden. Za od 22.900 evrov naprej bo vaš novi BMW serije 2 Active Tourer opremljen z litimi aluminijastimi platišči, nadzorom razdalje pri parkiranju (PDC), zadaj, asistentom za uravnavanje hitrosti z zavorno funkcijo, radiem s 6,5-palčnim zaslonom in dodatkom za prostoročno telefoniranje z USB vmesnikom, športnima prednjima sedežema, multifunkcijskim usnjenim športnim volanom, samodejno klimatsko napravo, senzorjem za dež, ISOFIX pritrdišči za otroške sedeže.

Izbrani užitek BMW serije 3 in BMW X3

Novoletno ponudbo bogato opremljenih vozil BMW po ugodnih cenah zaokrožujeta še dva prav posebna modela: BMW serije 3 limuzina 318d in BMW X3 xDrive20d. Užitek je moč doživeti s posebno ponudbo »Joy3 edition«, ki prinaša vrhunsko kombinacijo zmogljivosti in udobja.

Limuzinska različica BMW serije 3 je že od nekdaj sinonim za športne limuzine. Zato se pripravite za športne užitke z mnogo elegance. Njene osupljive vozne lastnosti pa se zaključijo s prav tako drzno podobo, ki navdušuje na vsakem koraku. Limuzina BMW 318d iz posebne ponudbe »Joy3 edition« je tudi bogato opremljena.

LED žarometi z napravo za pranje in asistentom za dolgo luč, 17-palčna lita aluminijasta platišča Double-spoke 292 s praznovoznimi pnevmatikami, asistent za uravnavanje hitrosti z zavorno funkcijo, dodatek za prostoročno telefoniranje z USB vmesnikom, alarmna naprava, M usnjen volan, samodejna klimatska naprava, ogrevana športna prednja sedeža, nadzor razdalje pri parkiranju (PDC), spredaj in zadaj, avtomatska zatemnitev notranjega vzvratnega in zunanjega ogledala na voznikovi strani so na seznamu vključene dodatne opreme.

BMW X3 navdušuje z vsestransko prilagodljivostjo, prostorno notranjostjo in športno zunanjostjo. Sodobni štirikolesni pogon xDrive poskrbi, da se lahko zapeljemo tako rekoč povsod. Vse skupaj zaokrožijo še zmogljivi motorji BMW TwinPower Turbo. BMW X3 xDrive 20d iz ponudbe »Joy3 edition« vključuje tudi samodejni Steptronic menjalnik, dodatek za prostoročno telefoniranje z USB vmesnikom, 17-palčna lita aluminijasta platišča V-spoke 304 s praznovoznimi pnevmatikami, ksenonske žaromete z napravo za pranje, alarmno napravo, usnjen multifunkcijski športni volan, samodejno klimatsko napravo, strešne nosilce Aluminium Satinated, nadzor razdalje pri parkiranju (PDC), spredaj in zadaj ter asistenta za uravnavanje hitrosti z zavorno funkcijo.

Obiščite najbližji salon BMW

Če želite moč spontanih užitkov občutiti tudi sami, obiščite najbližji salon BMW ali pokličite na telefonsko številko 01 88 88 208. Tam vas bodo seznanili tako s posebno ponudbo kot tudi z možnostmi financiranja vašega novega BMW vozila.

Čas je za užitek na snegu. Doživite ga v Kranjski Gori in na Rogli.

Za ljubitelji voznih užitkov se februarja v Kranjsko Goro vrača vznemirljiva dežela BMW xDrive, ki bo z razgibanim programom poskrbela za izdatno mero adrenalina in zabave. Letos pa bo prvič navduševala tudi razburljiva zimska idila na Rogli, kjer se bo odvijal prvi od kar štirih vikendov v družbi vozil BMW xDrive.

Več informacij: http://www.bmw.si/